SON DAKİKA HABERİ: Hafta sonu kısıtlamasında plajlar turistlere serbest (27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı)

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İçişleri Bakanlığı genelgesine göre,

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle 81 ilde hafta sonu; cumartesi günü 09.30 ile 15.00 saatleri arasında, pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” uygulanacak.

YASAK KİMLERİ KAPSAMIYOR?



- YKS’ye girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak



- Ayrıca daha önce illere gönderilen genelgeye ek olarak gönderilen yazı ile; YKS’nin yapılacağı okulların/ sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyeler ile çalışanları sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak



- Yine halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistler; rezervasyonları yaptırdıkları konaklama tesisine; uçak, otobüs gibi toplu ulaşım araçları ve özel araçlarıyla gidebilecek



- Yerli ve yabancı turistlerin konakladıkları tesise ait plaj bulunmaması halinde halk plajları dahil plajlardan yararlanabilecek, müze ve ören yerleri ile tarihi/ kültürel/ dini anıtları/ ibadethaneleri/ türbeleri ziyaret edebilecek



- Bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak



- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla açık bulunacak.







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