SON DAKİKA HABERİ: Hakan Fidan ile Antony Blinken görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO'nun genişlemesi ve Vilnius’ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nin ele alındığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Hakan Fidan ile Antony Blinken görüştü
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır.” denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...