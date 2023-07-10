SON DAKİKA HABERİ: Hakan Fidan ile Antony Blinken görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.



Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, “Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, NATO genişlemesi ve Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi ele alınmıştır.” denildi.