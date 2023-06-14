SON DAKİKA HABERİ: Hakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya eski Başbakanı Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere italya’ya gidiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Hakan Fidan ve Ömer Çelik, Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak
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Son dakika haberi! Kronik lösemi teşhisiyle 9 Haziran'dan bu yana tedavi gördüğü Milano'daki San Raffaele Hastanesi’nde 12 Haziran'da yaşamını yitiren Berlusconi'nin cenaze törenine ilişkin detaylar belli olmuştu.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlusconi için 14 Haziran Çarşamba günü Milano'nun ünlü Duomo Katedrali'nde devlet töreni yapılacağı ve cenaze töreninin sonuna kadar ülke genelinde ulusal yas ilan edileceği kaydedilmişti.

'yi temsilen cenazeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in katılacağı bildirildi.

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