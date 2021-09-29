SON DAKİKA HABERİ: Hatay'da anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu

Son dakika haberi! Hatay'ın İskenderun ilçesinde anne ve iki çocuğu evde ölü bulundu.



Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'den (14) haber alamayan yakınları polisi aradı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri girdikleri evde anne ve iki çocuğunun cansız bedenini buldu.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



Öte yandan baba Turgay Mert’e ulaşılamadığı öğrenildi.