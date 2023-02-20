SON DAKİKA HABERİ: Hatay'da art arda 6,4 ve 5,8'lik depremler

Son dakika haberi! Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da şiddetli bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.
Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.
SAMANDAĞ'DA 5,8 VE 5,2'LİK İKİ DEPREM
Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.
5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.
Samandağ'da saat 20.19 ve 20.24'te 5,2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.
"HASARLI BİNALARDAN VE SAHİL ŞERİDİNDEN UZAK DURUN" UYARISI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin, "İncelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz" açıklamasında bulundu.
AFAD'dan yapılan açıklamada da İskenderun'da deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durulması istendi.
Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda iki binanın yıkıldığına ilişkin iddiaların doğru olmadığını söyledi. Elban, gerekli kontrollerin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.
SURİYE'DE DE HİSSEDİLDİ
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler Suriye'nin çeşitli bölgelerinde de hissedildi.
Sahadaki AA muhabirlerinin aktardığı bilgiye göre, Suriye'de, Hatay merkezli depremlerin ardından halk sokaklara döküldü.
Depremler, İdlib, Halep, Hama, Afrin, Azez, Cerablus, Bab ve Tel Abyad yerleşimleri başta olmak üzere ülke genelinde hissedildi.
Bazı binaların yıkıldığı ifade edildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı.
Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.
Hatay merkezli deprem, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.