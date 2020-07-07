SON DAKİKA HABERİ: Havai fişek fabrikasının 2 sahibine gözaltı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Son olarak soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların fabrika sahipleri olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önceden gözaltına alınan 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz'da saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.