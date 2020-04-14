SON DAKİKA HABERİ: Haydar Baş, corona virüsten hayatını kaybetti

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Haydar Baş, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede corona virüs tedavisine alınmıştı.

Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.



Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

28 Ocak 1947 Trabzon doğumlu Haydar Baş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) kurucusu ve mevcut genel başkanı. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamlayan Haydar Baş, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmekteydi.