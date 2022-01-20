SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için komisyon

SON DAKİKA HABERİ: TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Haberler - NTV Haber 20.01.2022 - 12:50 | Son Güncelleme : 20.01.2022 - 13:02

SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için komisyon

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Son dakika haberi! 

PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te. 

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği iki fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bir hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Hazırlık Komisyonu 5 milletvekilinden oluşuyor. Komisyonda AK Parti'den Ramazan Can, Abdullah Güler, Zeynep Gülyılmaz; HDP'den Mehmet Rüştü Tiryaki; CHP'den ise Rafet Zeybek yer alıyor.

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