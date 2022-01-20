SON DAKİKA HABERİ: HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı için komisyon

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PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Meclis'te.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasının istendiği iki fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Karma Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ, konuyla ilgili bir hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildiğini söyledi.

Hazırlık Komisyonu 5 milletvekilinden oluşuyor. Komisyonda AK Parti'den Ramazan Can, Abdullah Güler, Zeynep Gülyılmaz; HDP'den Mehmet Rüştü Tiryaki; CHP'den ise Rafet Zeybek yer alıyor.