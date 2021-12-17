SON DAKİKA HABERİ... HDP'nin İstanbul kongresine 12 gözaltı

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HDP İstanbul il kongresiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah operasyon düzenlendi.



Operasyonda HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 Aralık'ta Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen HDP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Kongrede, terör örgütü elebaşını övücü slogan atıldığı ve örgütsel marşlar söylendiği ihbarı üzerine soruşturma başlatılmıştı.