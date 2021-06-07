SON DAKİKA HABERİ: HDP'ye ikinci kapatma davası açıldı

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) dava açtı.

Yüksek Mahkeme'ye gönderilen 850 sayfalık﻿​ iddianamede, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istemi bulunuyor. Partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

''İNSAN HAKLARINA AYKIRI BULUNDU''

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, ''Halkların Demokratik Partisinin eylemleri, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına aykırı bulundu'' dedi.

Başsavcı, ''HDP hemen hemen tüm organları, üyeleri ve teşkilatları vasıtasıyla bu nitelikteki suçları işlemiş, işlenmesini tahrik ve teşvik etmiştir'' açıklamasında da bulundu.

İLK İDDİANAME 'EKSİK'Tİ

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, eksiklik tespit ettiği iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmişti.