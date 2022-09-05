SON DAKİKA HABERİ: Helikopter kazasında bir asker şehit

Son dakika haberi!

Kuzey Irak'taki helikopter kazasında bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Skorsky tipi bir helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu P. Uzm. Çvş. Ümit Kesti'nin şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan gece yarısı yapılan açıklamada, "23.45 sularında Pençe-Kilit Harekât bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır" denilmişti.



8 ASKERDEN 7'Sİ KURTARILDI

Açıklamada, helikopterde bulunan 8 personelden 7’sinin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu, bir personel için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarılmıştı.