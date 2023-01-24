SON DAKİKA HABERİ: Hollanda Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

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İsveç'teki Kur'an yakma eyleminin yankıları sürerken bir provokasyon da Hollanda'dan geldi.



Irkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kur'an-ı Kerim yırttı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz." denildi.

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Eylemin İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunun ardından geldiği hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.

Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir."

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Açıklamada, Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin bakanlığa çağrılarak eylemin kınandığı ve bu tür provokatif eylemlere müsaade edilmemesi nin talep edildiği bildirildi.

Ayrıca Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapması ve benzer olayların önlenmesi için somut önlemlerin hayata geçirilmesine yönelik beklenti iletildi.