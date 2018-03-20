Son dakika haberi! Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.
Son dakika haberi... HSK'dan yeni kararname: 356 hakim ve savcının görev yeri değişti
SON DAKİKA HABERİ: HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.
Son dakika haberi! Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.