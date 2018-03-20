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Son dakika haberi... HSK'dan yeni kararname: 356 hakim ve savcının görev yeri değişti

Türkiye

SON DAKİKA HABERİ: HSK kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Son dakika haberi! Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 356 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti. 

İŞTE GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ

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