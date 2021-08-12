SON DAKİKA HABERİ... Hulusi Akar: Mehmetçik sınırlara hakim

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınırdan kontrolsüz geçiş iddialarına yanıt veren Akar, "Mehmetçik sınırlara hakimdir, bu konuda yapılması gerekenleri yaptı, ilave tedbirlerle yapmaya devam ediyor" dedi.

"Mehmetçik bu çalışmalarında yalnız değildir" diyen Akar, sınır güvenliğinin tek bir hat olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Akar, "Tedbirler sınır hattından başlıyor, arkasındaki bölgeleri, kontrol noktaları ve şehir merkezlerini de kapsıyor" diye konuştu.

"MEHMETÇİĞİ TEHLİKEYE ATMAYIZ"

Afganistan'daki havalimanının işletilmesiyle ilgili soruya ise Akar, "Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz" yanıtını verdi.