SON DAKİKA HABERİ: Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması: Mutabakata uygun değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kuvvet komutanlarıyla video konferans düzenledi.

Akar, Suriye'nin kuzeyinde son dönemde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve hassasiyetle takip ettiklerini belirterek, "Özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor" dedi.





Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve yeni tip coronav irüsle (Covid-19) mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri yoğun bir dönemden geçiyor" ifadelerini kullandı.

"PKK İLE YPG ARASINDA FARK YOK"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir farkın bulunmadığına dikkati çeken Akar, "Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"ESASLARA UYUYORUZ"



Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlatan Akar, "Biz, bu anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Ancak son zamanlarda özellikle hava taarruzlarında bir artış oldu. Bunun mutabakat muhtırasına uygun olmadığını da söyledik. Bununla ilgili her seviyede girişimler devam ediyor." açıklamasında bulundu.



Türkiye'nin mutabakatlar kapsamında üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini belirten Akar, "Bir taraftan oradaki Suriyeli kardeşlerimizin diğer taraftan birliklerimizin, hudutlarımızın güvenliği aynı zamanda da yeni bir göç dalgasına tahammülü olmayan ülkemizin korunması için orada başarılı olmamız şart. Gelişmeleri dikkatle, hassasiyetle takip ediyoruz." görüşünü paylaştı.

