SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkan adayı Murat Kurum, NTV'de

Son dakika haberi! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Murat Kurum, NTV'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularına yanıt veriyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?

Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.



