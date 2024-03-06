SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkan adayı Murat Kurum, NTV'de

SON DAKİKA: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

SON DAKİKA HABERİ: İBB Başkan adayı Murat Kurum, NTV'de

Son dakika haberi! AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı , 'de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularına yanıt veriyor.

Murat Kurum'un açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle:

SEÇİM ÇALIŞMALARI NASIL GİDİYOR?

Gittiğimiz her yerde coşkuyu görüyoruz. Bir heyecan var. İstanbul yorulmuş, beklentileri karşılanamamış. Gittiğimiz yerlerde ulaşımdan depreme, kentsel dönüşümden yeşil alanlara projelerimizi paylaşıyoruz.


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