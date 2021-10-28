SON DAKİKA HABERİ: İBB'nin 5 bin taksi teklifi 10. kez reddedildi

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kente 5 bin ek taksi planı UKOME'de reddedildi. Teklif daha önce 9 kez reddedilmişti. UKOME ek taksiye 10. kez karşı çıkmış oldu.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 28.10.2021 - 12:30

SON DAKİKA HABERİ: İBB'nin 5 bin taksi teklifi 10. kez reddedildi

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Son dakika haberi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedilmişti.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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