SON DAKİKA HABERİ: İbrahim Kalın: Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;



"İdlib'deki durum kritik bir şekilde devam ediyor. En son geçtiğimiz ağustos ayında bir ateşkes daha yapıldı, ancak son haftalarda rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Bizim bir heyetimiz Moskova'daydı, Rus tarafı 24 saat içinde çatışmaların durdurulması konusunda çalışıldığını ifade ettiler. Rusya'dan ateşkes talep ettik. İdlib'deki sorun sadece Türkiye'nin sorunu değil, uluslararası bir sorundur."



"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü PYD/YPG'nin saldırıları devam ediyor. Suriye'de savaş sona erecek ise terörle mücadele konusunda herkes ortak tavır içinde olmalı."



"Libya'da meşru hükümeti hedef alan saldırılar devam ediyor. Hafter'e daha fazla silah göndermek, asker göndermek bu süreci sabote etmek demektir. Hafter'in bu saldırılarını derhal durdurması gerekiyor. Meşru hükümetin yanında yer almaya devam edeceğiz. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü ülkelere tehdit teşkil etmeyen bir anlaşma yapıldı."

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz."

"Değerli konut vergisiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde çalışma yapılacak. 1 yıllık erteleme sözkonusu olabilir. Yapılacak çalışma tekemmül ettirildikten sonra Cumhurbaşkanımıza arzedilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz."

"Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak."

"ABD ve Rusya'nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz."



"Trump, Türkiye'yi Amerika'nın kaybetmemesi gerektiğin bilen bir lider. Tasarıya baktığınız zaman kendi içinde bütünlüğü olmayan merkezinde Türkiye karşıtlığı olan bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Buraya baktığınızda artık meselenin S-400 meselesi olmadığı konunun başka yere kaydırıldığı görüyor. Tasarının Türk-Amerikan ilişkilerine faydası olmadığını ifade etmek istiyoruz. Kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Gerek oradaki lobi piar şirketlerimiz. Malesef orada Türkiye karşıtlığı yüzünden Amerikan iç siyasetinde bir alan oluşmuş."

"Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız."

"(Libya tezkeresi) Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz."

"Beklentimiz ve çabamız Libya'da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır."



"Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'a inanıyor."



"Muhalefetin 'yaptırırım yaptırmazsın' meselesine getirmesi çok garip. Kanal İstanbul bir devlet projesidir, belediye ya da siyasi parti projesi değildir. İlgili kurumlar çalışmalarını sürdürüyor."



"(Kanal İstanbul) Türkiye için yapılabilir, İstanbul için önemli bir projedir. 'Yaptırmayız' tarzı yaklaşımların sonuç vermediğini gördük."



"Montrö'yü tartışmaya açmayız. Montrö Boğazlar Anlaşması, Türkiye'ye boğazlar konusunda tam yetki veren bir anlaşmadır."(ABD Kongresi'ne) "Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye'yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz."



(Togo Kuleleri) Bizim için önemli olan iddiaların en kısa sürede aydınlatılması, bir ihlal, suç varsa gereğinin yargı makamlarınca yapılmasıdır."

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