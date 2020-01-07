SON DAKİKA HABERİ: İbrahim Kalın: Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması, ateşkes ilan edilmesidir

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklmalarda bulunuyor. Kalın, "Libya'da önceliğimiz çatışmaların durması, ateşkes ilan edilmesidir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor."

"(ABD-İran gerginliği) Bizim itidal ve sükunet çağrımız devam edecek. Cumhurbaşkanımız, bu konuyla ilgili temas trafiğini yoğunlaştıracak."

"Libya'da önceliğimiz çatışmaların bir an önce durması, bir ateşkes olması."

"(Libya'da) Hafter'in yaptığı her tür saldırı adeta yanına kalmakta, uluslararası toplumdan bir kınama dahi çıkmamaktadır."

"Esed rejimi konusunda pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfısını yitirdiğini görüyoruz"

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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