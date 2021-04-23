SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu'dan Thodex açıklaması

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Arnavutluk'a kaçan Thodex'in kurucu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in, Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı.

Bakan Soylu, Faruk Fatih Özer'in Türkiye bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı. Soylu, ''Thodex'in kurucusu Özer, Arnavutluk'a girerken 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik'' dedi.

2 milyar dolarlık vurgun iddiasına ilişkin de Bakan Soylu, ''Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı''' dedi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başvurusu üzerine İnterpol, Faruk Fatih Özer hakkında bugün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk'a gittiği tespit edilen Özer'in iadesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı'yla telefon görüşmesi yaptı. Soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Savcılığı 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. 16 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konuldu.