SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Aranan 3 bin 97 kişi yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan şahıslara yönelik uygulamada, 1190'ı hükümlü, 1907'si ise yakalama emri ile aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Aranan 3 bin 97 kişi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eş zamanlı operasyonları sonucu 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genelinde düzenlenen aranan şahıslar uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 8 bin 780 ekip, 3 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda; 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahıs yakalandı. Ayrıca 7'si çocuk 16 kayıp bulundu. Operasyona katılan, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

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