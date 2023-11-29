SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı: "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı: "Sibergöz-9" operasyonunda 37 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-9” operasyonlarında toplam 37şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini kaydetti.

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