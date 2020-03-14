SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı: 81 ilde eş zamanlı 'güvenli eğitim uygulaması' gerçekleştirildi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde 46 bin 127 personelin katılımıyla 81 ilde, eş zamanlı, “Güvenli Eğitim Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı trafikten men edildi. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs da yakalandı.

NTV 14.03.2020 - 10:45

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