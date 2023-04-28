SON DAKİKA HABERİ... İçişleri Bakanlığı: Mardin'deki operasyonda 1 jandarma şehit oldu
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, "Mardin Nusaybin Bagok Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu, 1 jandarma yaralandı" açıklamasını yaptı. Bakanlık 1 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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