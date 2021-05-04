SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı: Nisan ayında 17 kadın öldürüldü

04.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:53
Son dakika haberi!
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre Nisan ayında 17 kadın aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...