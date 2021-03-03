SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan muhtarlık seçimlerine ilişkin genelge

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Bu kapsamda; 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını duyurdu.

03.03.2021 - 13:24

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan muhtarlık seçimlerine ilişkin genelge

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