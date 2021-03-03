SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan muhtarlık seçimlerine ilişkin genelge
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere yeni bir genelge gönderdi. Bu kapsamda; 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacağını duyurdu.
Abone ol
Paylaş
03.03.2021 - 13:24
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.