SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: 65 yaş üstüne araç muayene ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı , 81 il valiliğine corona virüs tedbirleri kapsamında “Araç Muayeneleri  İle İlgili Yeni Bir Genelge” daha gönderdi. Genelge ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunanların motorlu araç muayeneleri ertelendi. Bu kapsamda olanlar araç muayenelerini sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan 45 gün sonraya kadar yaptırabilecek.

27.03.2020 - 18:32

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