SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı açıklaması

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İçişleri Bakanlığı yılbaşı gecesi öncesi güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Bu kapsamda bugünden 1 Ocak 2022 Cumartesi günü 08.00'e kadar önlemler yoğunlaştırılacak.

Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.



Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.



Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 deniz aracı, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak.



TRAFİKTE ALKOL DENETİMİ



Trafik tedbirleri de en üst düzeye çıkarılacak. Yılbaşı gecesi saat 24.00’ten sonra trafikte alkol denetimlerine ağırlık verilecek.



SINIRDA ÖNLEMLER



Terör örgütü mensuplarının EYP tarzı eylemler yapabileceği göz önünde bulundurularak büyükşehirler başta olmak üzere gümrük kapılarında alınan tedbirler artırılacak.

Güvenlik güçlerinin elindeki helikopter, İHA ve drone gibi hava araçları ve motorize ekipler etkin olarak kullanılacak. Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı etkin tedbirlere devam edilecek.

CORONA VİRÜS DENETİMLERİ DEVAM



Corana virüs önlemleri de artarak devam edecek. Yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe gibi yerlerde denetimler yapılacak.