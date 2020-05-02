SON DAKİKA HABERİ: İçişleri: Bitlis Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, dört uzman çavuşun yaralandığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 02.05.2020 - 22:06 | Son Güncelleme : 02.05.2020 - 22:16

sehit.jpg

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle temas sağlandığı belirtildi.

Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...