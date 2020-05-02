SON DAKİKA HABERİ: İçişleri: Bitlis Sehi bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif yaralandığını bildirdi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu" kapsamında bir grup teröristle temas sağlandığı belirtildi.



Çıkan çatışmada, 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, 4 jandarma uzman çavuşun ise hafif şekilde yaralandığı kaydedilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.



Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.