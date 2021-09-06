SON DAKİKA HABERİ... İçişleri duyurdu: Bu yıl 40 binden fazla Afgan göçmen yakalandı

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.



Afgan göçmenlerle ilgili son rakamı paylaşan Çataklı, "2019 yılında 201 bin 437, 2020'de salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır" dedi.



Çataklı, "Sınırlarımız kevgire döndü" gibi ifadelerin sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlık olduğunu vurguladı.



Çataklı, sel afetinin yaşandığı 3 ilde de enerji, altyapı ve haberleşme alanında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.