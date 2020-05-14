SON DAKİKA HABERİ: İçişleri: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı 13.05.2020 - 23:03 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 00:03
Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.
Bölgede operasyonların devam etttiği belirtildi.