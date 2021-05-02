SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden 2 milyon 52 bin 86 çalışma "çalışma muafiyet izni belgesi" düzenlendiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı 02.05.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 13:13

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması

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İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma belgesi ile ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma belgesi ile ilgili yeni açıklama

SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan 'çalışma izni belgesi' açıklaması

SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan 'çalışma izni belgesi' açıklaması

Son dakika haberi!

Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor.

Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı  konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir."

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