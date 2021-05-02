SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden çalışma belgesi açıklaması

Anadolu Ajansı 02.05.2021 - 12:19 | Son Güncelleme : 02.05.2021 - 13:13
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Tam kapanma sürecinde muafiyeti olanlar çalışma belgesi ile dışarı çıkabiliyor.
Ancak e-devlet sistemindeki yoğunluk nedeniyle başvuru sistemine erişimde zorluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tam kapanma sürecinde; 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 “çalışma muafiyet izni belgesi” düzenlenmiştir."