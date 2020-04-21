SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden kısıtlama genelgesi (Bakkal ve marketlere düzenleme)

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi.

Genelgeye göre, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi salı ve çarşamba günleri market ve bakkallar 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak.

Perşembe ve cuma günü market ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

Cumartesi ve pazar günü ise bakkal ve marketler kapalı olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak.

Lokantalar sokağa çıkma kısıtlması boyunca paket servis hizmeti verecek.

Seyahat izin belgeleri kısıtlama süresince geçerli olacak.

Kamu güvenliğinin sağlanması ile acil çağrı merkezleri, AFAD ve Kızılay ile Vefa Sosyal Destek Birimleri'nde görevli olanlar kısıtlamadan muaf olacak.



Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak.



Hafta sonu gazeteler, gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.



Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla, kamu görevlilerinin toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce tedbir alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamlar başkanlığında oluşturulacak komisyon, her mahalle için dağıtım planı yapacak.

Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında izin verilenler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...