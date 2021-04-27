SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden tam kapanma genelgesi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Tam kapanma Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.



Genelgeye göre üretim, imalat, tedarik, lojistik, sağlık ve tarım-orman faaliyetleri kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik

ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofisler kapalı olacak, uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecek.

Fırın ve unlu mamuller ile ekmek satan bayiler faaliyetlerine devam edecek.

Bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00-17.00 arası hizmet verecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.

Paket servis hizmeti Ramazan boyunca 24 saat boyunca devam edecek.

Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.

Kısıtlamada, konaklama tesislerinde rezervasyonunun olması vatandaşlara sokağa çıkma veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlamayacak.



Sokağa çıkma kısıtlaması döneminde konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek.

Sağlık ve güvenlik gibi kritik alanlar hariç kamudaki hizmetler, toplam personelin yüzde 50'sini aşmayacak ölçüde asgari personelle sürdürülecek.

Cenaze defin ve cenaze nakil işlemleri en fazla 10 kişi ve izin belgesiyle yapılacak.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...