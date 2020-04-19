SON DAKİKA HABERİ: İçişleri: Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.



Bakanlığın açıklamasında, "Sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu gece saat 24.00'te sona erecektir. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak'taki sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum göstermiştir. Sokağa çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem gerçekleştirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca yasak sonrası kapalı olması gereken market gibi yerleri açanlara para cezası verileceği belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...