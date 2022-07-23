Bolu'daki içme suyu zehirlenmesinde ilk ölüm

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Bolu'da içme suyu zehirlenmesi nedeniyle tedavi gören hastalardan biri hayatını kaybetti.

Yuva köyü'nde kusma, ishal ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuranların sayısı 112'ye yükseldi.

Dün açıklanan rakamlara göre hastalardan tedavisi devam eden 52 hastadan 14'ü yoğun bakımdaydı. Bugün yapılan açıklamada Ankara'da tedavi gören hastalardan biri hayatını kaybetti.

Hastaların büyük bölümünü yaşları 1,5 ile 15 arasında değişen çocuklar oluşturuyor.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Bolu Valiliği olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı uzman heyetin köydeki incelemesi ise sürüyor.

İDDİALAR

Zehirlenmelere neyin neden olduğu konusunda farklı iddialar var. Kurban atıklarının şebeye karışarak zehirlenmelere neden olduğu ileri sürülüyor. Diğer bir iddia ise önceki günlerde meydana gelen sel sularının içme suyuna karışması.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI



Öte yandan köyün içme suyunu karşılayan kaynaklarda temizlik ve ilaçlama çalışması yapıldı. Su deposunun paslanan boru sistemi değiştirildi. 400 hanelik köye kontrollü olarak su verilmeye başlandı.



ZEHİRLENMELERDE HÜS ŞÜPHESİ

