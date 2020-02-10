SON DAKİKA HABERİ... İdlib'de rejim yine saldırdı: 5 asker şehit

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İdlib'in kuzeyindeki saldırıda 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden geldi.



Açıklamada "İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Saldırı sonrası 'bölgede tespit edilen hedeflerin, derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

FAHRETTİN ALTUN'DAN AÇIKLAMA



Saldırıya ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Altun,



"Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde İdlib’de şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan kahraman askerlerimize yönelik hain saldırıda şehit olan evlatlarımıza Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır.



Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye’yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır. Dünyanın her yerinde barış ve istikrar için çalışan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bayrağımıza uzanan elleri kırmaya; dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecektir."



KALIN: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır.

FUAT OKTAY: GEREKLİ CEVAP VERİLECEK



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan da bir açıklama var: İdlib’de bölge halkının güvenliğini sağlamak ve yaşanan insanlık dramını engellemek için görev yapan kahraman askerlerimize düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan unsurlara misliyle cevap verilmiştir. Mehmetçiğimiz bölgede varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop ise şunları söyledi:

"Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in Kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye’nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir."



KILIÇDAROĞLU: YÜREĞİMİZ YANDI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise saldırıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: İdlib'den gelen acı haberle yüreğimiz yandı. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

TSK'nın İdlib'deki gözlem noktaları

İLK SALDIRIDA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 asker de yaralandığı bildirilmişti.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın" demişti.

Erdoğan daha sonrasında yaptığı açıklamada ise "Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.