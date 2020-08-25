SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de Türk-Rus kara devriyesi sırasında patlama

Son dakika haberi!

Suriye'de İdlib'deki Türk-Rus kara devriyesi sırasında patlama meydana geldi.



Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."