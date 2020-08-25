SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de Türk-Rus kara devriyesi sırasında patlama

NTV Haber 25.08.2020 - 12:50 | Son Güncelleme : 25.08.2020 - 13:03
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Suriye'de İdlib'deki Türk-Rus kara devriyesi sırasında patlama meydana geldi.
Milli Savunma Bakanlığı olayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar gördü. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."