SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de 2 asker şehit

SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 asker şehit olurken, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, belirlenen hedeflerin ateş altına alındığını ve 50'den fazla rejim unsurunun öldürüldüğünü duyurdu.

SON DAKİKA son dakika yeni 2020.jpg

Son dakika haberi! 

Suriye İdlib'den acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2  askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" denildi.

50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini belirtti.

ALTUN: İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...