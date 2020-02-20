SON DAKİKA HABERİ: İdlib'de 2 asker şehit

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Suriye İdlib'den acı haber geldi.



Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de TSK unsurlarına düzenlenen hava saldırısında 2 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurdu.



Yapılan açıklamada "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza yapılan hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Belirlenen hedefler ateş altına alınmış, alınmaya devam edilmektedir" denildi.



50'DEN FAZLA REJİM UNSURU ÖLDÜRÜLDÜ



Bakanlık, İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 50’den fazla rejim unsuru, 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsün imha edildiğinin öğrenildiğini belirtti.

ALTUN: İNSANLIK ÖNÜNDE HESAP VERECEK



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda, "İdlib’te barışı temin etmek, insani yardım faaliyetlerini yönetmek üzere bulunan askerlerimize Rejim tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.

Devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmamış, bırakmayacaktır. Suriye’yi kana, teröre, gözyaşına açık hale getiren kim varsa insanlık önünde hesap verecektir. Devletimiz büyüktür, milletimiz azizdir, vatanımız kutsaldır" ifadelerini kullandı.