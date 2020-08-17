SON DAKİKA HABERİ: İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el cep telefonu ve tablet satışıyla ilgili düzenlemeyi yazılı açıklamayla duyurdu.

Bakan Pekcan, ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenileneceğini söyledi.



''YENİLEME YETKİ BELGESİ''



Pekcan, bakanlık olarak "yenileme yetki belgesi" verilecek merkezlerin bu çalışmayı yürüteceğini vurguladı. Yetkili merkezde yenilenen cep telefonu ve tabletler, ambalaj, etiket ve reklamlarında "yenilenmiş ürün" ibaresine yer verilerek satılacak. Ve bu ürünlere en az 12 ay garanti verilecek.



Bakan Pekcan, düzenlemeyle, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

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