SON DAKİKA HABERİ: İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme

Ticaret Bakanlığı ikinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme yaptığını duyurdu. Buna göre, ikinci el cep telefonu ve tabletler sertifikalı ve garantili olarak yeniden satılacak. Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlığın yetki verdiği merkezlerde yenilenecek. En az 12 ay garanti süresiyle yeniden satılacak.

17.08.2020 - 11:59

SON DAKİKA HABERİ: İkinci el cep telefonu ve tablet satışı için düzenleme

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el cep telefonu ve tablet satışıyla ilgili düzenlemeyi yazılı açıklamayla duyurdu. 

Bakan Pekcan, ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenileneceğini söyledi.

''YENİLEME YETKİ BELGESİ''

Pekcan, bakanlık olarak "yenileme yetki belgesi" verilecek merkezlerin bu çalışmayı yürüteceğini vurguladı. Yetkili merkezde yenilenen cep telefonu ve tabletler, ambalaj, etiket ve reklamlarında "yenilenmiş ürün" ibaresine yer verilerek satılacak. Ve bu ürünlere en az 12 ay garanti verilecek.

Bakan Pekcan, düzenlemeyle, kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin ekonomiye kazandırılacağını belirtti.

VİDEO: CEP TELEFONU KULLANIRKEN DİKKAT! (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...