SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Altun ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den ABD Senatosu'nda kabul edilen yasa tasarısıyla ilgili açıklama

SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

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ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti

Son dakika haberi! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kabul edilen Ermeni yasa tasarısı ikili ilişkilerimizi tehlikeye atmaktadır. Yaptırımlar ve tehditler ulusal güvenlik çıkarlarımızı korumaktan vazgeçiremeyecek" açıklamasını yaptı.

BAKAN DÖNMEZ: UMUT EDERİM BU HATALARINDAN DÖNERLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesini kınadı.

Bakan Dönmez, ABD Senatosu'nun 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin "Umut ederim bu hatalarından dönerler ve yıllardır müttefik olarak NATO ve çeşitli uluslararası arenalarda ilişki kurduğumuz bu ülkeyle inşallah ilişkilerimizi de rayına oturtmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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