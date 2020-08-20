SON DAKİKA HABERİ: İletişim Başkanı Altun'dan "müjde" açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği "müjde" merak ediliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın" dedi.

Altun, "Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmada Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamıştı.

ENERJİ HİSSELERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Erdoğan'ın açıklamasının ardından enerji hisselerinde sert bir yükseliş yaşanmıştı.

MÜJDE YERALTI KAYNAĞI MI?

Uzmanlar Erdoğan'ın açıklamalarının ardından piyasada yeraltı zenginliklerine ilişkin olumlu bir müjdenin verilebileceği beklentisinin etkisiyle hisselerin yükseldiğini belirtmişti.

"KİRLİ BİR İŞBİRLİĞİ VAR"

Fahrettin Altun, ABD başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin DHA'ya açıklamalarda bulundu. "Bu itiraf, Amerikan müesses nizamının aslında herkesin bildiği ikiyüzlülüğünü yeniden teyit etmiştir" diyen Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye artık dünyanın bir ucundan, birtakım kapalı toplantılarda dizayn edilebilecek bir ülke değildir. Biden’ın söz konusu konuşmasında kirli bir işbirliği iması var. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekmeğini yiyen birtakım zevat, ısrarla göğsünü ABD başkan adayına siper ediyor. Zamanlama konusunda hesap verecek birileri varsa; bu devletin görevlileri değil, Biden’ın mesajının muhataplarıdır."