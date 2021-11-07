SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (23-29 Ekim)

SON DAKİKA HABERİ: 23-29 Ekim haftalık vaka haritası açıklandı. En yüksek vaka yoğunluğu Karabük'te görüldü. En çok vaka artışı olan üç il Yalova, Osmaniye ve Balıkesir olarak sıralandı.

Haberler - ntv.com.tr 07.11.2021 - 17:36 | Son Güncelleme : 07.11.2021 - 17:47

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (23-29 Ekim)

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Son dakika haberi! 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, en yüksek vaka yoğunluğu 534,04'le Karabük oldu. En az vaka 12,83'le Şırnak'ta görüldü.

Her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

23-29 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Yalova, Osmaniye, Balıkesir, Ordu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Antalya, İzmir.

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