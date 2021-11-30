SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (13-19 Kasım)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL



Vaka sayısı en çok artan iller ise sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.



Bu illerde her 100 bin kişide vaka sayısı Tunceli 462,59, Adana 323,77, Gümüşhane 213,12, Mersin 256,27, Sinop 379,75, Hatay 276,20, Burdur 176,72, Kilis 172,98, Giresun 281,24 ve Mardin'de 20,59 olarak kayıtlara geçti.

13-19 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/6hXgH90ndg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021

13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin. pic.twitter.com/pqmIshpFjA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2021