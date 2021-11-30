SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (13-19 Kasım)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il ise; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun ve Mardin.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 30.11.2021 - 09:28

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (13-19 Kasım)

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Sağlık Bakanı , Twitter hesabından 13-19 Kasım tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı.

Haritaya göre; İstanbul'da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Vaka sayısı en çok artan iller ise sırasıyla Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.

Bu illerde her 100 bin kişide vaka sayısı Tunceli 462,59, Adana 323,77, Gümüşhane 213,12, Mersin 256,27, Sinop 379,75, Hatay 276,20, Burdur 176,72, Kilis 172,98, Giresun 281,24 ve Mardin'de 20,59 olarak kayıtlara geçti.

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