SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (21-27 Ağustos)

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Sağlık Bakanı Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Son haritaya göre vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il 614,18 ile Rize oldu.



Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Bolu, Aksaray, Gaziantep ve Tokat'ta vaka sayıları arttı.

Sağlık Bakanı Koca, "Bu illerden birindeyseniz şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" dedi.

100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu.