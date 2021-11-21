SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (6-12 Kasım 2021)

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İllere göre 6-12 Kasım dönemi Covid-19 vaka haritası açıklandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı haritaya göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu iller Ordu, Karabük ve Yalova olarak belirlendi. Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il ise Şırnak.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle sıralandı: Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.

