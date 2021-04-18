SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı | 10-16 Nisan 2021

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan 2021 tarihleir arasında illere güncel göre vaka yoğunluğu haritasını açıkladı.

18.04.2021 - 19:07 | Son Güncelleme : 18.04.2021 - 19:29

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı | 10-16 Nisan 2021

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18 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 318 can kaybı, 55 bin 802 yeni vaka

18 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 318 can kaybı, 55 bin 802 yeni vaka

Son dakika haberi!

Bakan Koca, Twitter hesabından illere göre Türkiye'de her 100 bin kişide vaka sayısının yer aldığı güncel haritayı paylaştı.

 Kısıtlama ve tedbirlerin artış hızını düşürmeye başladığını belirten Koca, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” ifadelerine yer verdi.

Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok corona virüs vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari ise 100 bin kişide en az corona virüs vakası görülen iller oldu.

 Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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