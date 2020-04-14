SON DAKİKA HABERİ: İnfaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

CHP'li Engin Özkoç, ceza infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

ntv.com.tr 14.04.2020 - 14:01 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 14:09

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Son dakika haberi! 

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor...

Açıklama  CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, "İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklara başladı" dedi.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.

90 bin kişiye tahliye yolunu açan yasa, denetimli serbestlik süresini de 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor.

YENİ YASA TASLAĞINDA 6 SUÇA İNFAZ İNDİRİMİ YOK


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