SON DAKİKA HABERİ: İnfaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor

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Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen ceza infaz düzenlemesi AYM'ye taşınıyor...

Açıklama CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Özkoç, "İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesine götüreceğiz. Arkadaşlarımız hazırlıklara başladı" dedi.

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilmişti.

90 bin kişiye tahliye yolunu açan yasa, denetimli serbestlik süresini de 1 yıldan 3 yıla çıkarıyor.



YENİ YASA TASLAĞINDA 6 SUÇA İNFAZ İNDİRİMİ YOK





