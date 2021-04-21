SON DAKİKA HABERİ: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

SON DAKİKA HABERİ: THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." mesajını paylaştı.

21.04.2021 - 20:36

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

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