SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, ilk konuşmasını yapıyor

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss, başbakan olmasının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Konuşmasında, "Müttefiklerimizle özgürlük ve demokrasiyi koruyacağız" diyen Truss, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan enerji krizine ilişkin ise Putin'in savaşının yol açtığı enerji krizi ile mücadele edeceklerini söyledi.

Haberler 06.09.2022 - 19:20

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, ilk konuşmasını yapıyor

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Son dakika haberi!

Boris Johnson'ın istifasının ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile girdiği seçim sonrasında oyların yüzde 57,4 ünü alarak, İngiltere'nin 3'üncü kadın başbakanı olan Liz Truss, başbakan olarak ilk kez kameraların kaşısına geçti. 

Truss'ın başbakan olarak yaptığı ilk konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Müttefiklerimizle özgürlük ve demokrasiyi koruyacağız,

Putin'in savaşının yol açtığı enerji krizi ile mücadele edeceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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