SON DAKİKA HABERİ: İngiltere'nin yeni başbakanı Truss, ilk konuşmasını yapıyor

Son dakika haberi!

Boris Johnson'ın istifasının ardından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile girdiği seçim sonrasında oyların yüzde 57,4 ünü alarak, İngiltere'nin 3'üncü kadın başbakanı olan Liz Truss, başbakan olarak ilk kez kameraların kaşısına geçti.

Truss'ın başbakan olarak yaptığı ilk konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Müttefiklerimizle özgürlük ve demokrasiyi koruyacağız,

Putin'in savaşının yol açtığı enerji krizi ile mücadele edeceğiz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...